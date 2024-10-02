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У Києві знову попередили про забруднення повітря: що радять

У Києві знову попередили про забруднення повітря: що радять
Фото: Pixabay

Сьогодні, 2 жовтня, у Києві знову спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Причиною цьому є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив. ﻿З посиланням на дані Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

На тлі погіршення стану повітря, у КМДА радяться:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Зокрема у Подільському, Шевченківському і Голосіївському районах столиці фіксується підвищена концентрація пилу.

У Києві знову попередили про забруднення повітря: що радять
t.me/VA_Kyiv

Згідно з результатами стаціонарних пунктів моніторингу атмосферного повітря:

  • проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря - 77 (високий рівень забрудненості);
  • вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря - 77 (високий рівень);
  • вул. Турівська, 28 - індекс якості 60 (середній рівень);
  • проспект Берестейський, 97 - індекс якості 2 ( дуже низький рівень);
  • вул. Китаївська, 22 - індекс якості 75 (високий рівень забрудненості);
  • вул. Харківське шосе, 7/1 - індекс якості 68 (середній рівень);
  • вул. Архітектора Вербицького, 26 - індекс якості повітря 70 (середній рівень).

30 вересня в Україні почали фіксувати суттєве забруднення повітря пилом. Пізніше стало відомо про те, що до країни був принесений вітровими потоками пил із Каспійської низовини. Зокрема іншою причиною забруднення є масштабні лісові пожежі, що тривають на території Росії.

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