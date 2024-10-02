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В Киеве снова предупредили об ухудшении воздуха

В Киеве снова предупредили об ухудшении воздуха
Фото: Pixabay

Сегодня, 2 октября, в Киеве снова наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Причиной этому являются пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние. ﻿Со ссылкой на данные Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

На фоне ухудшения состояния воздуха, в КГГА советуются:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

В частности в Подольском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы фиксируется повышенная концентрация пыли.

В Киеве снова предупредили о загрязнении воздуха: что советуют
t.me/VA_Kyiv

Согласно результатам стационарных пунктов мониторинга атмосферного воздуха:

  • проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 77 (высокий уровень загрязненности);
  • ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 77 (высокий уровень);
  • ул. Туровская, 28 - индекс качества 60 (средний уровень);
  • проспект Берестейский, 97 - индекс качества 2 (очень низкий уровень);
  • ул. Китаевская, 22 - индекс качества 75 (высокий уровень загрязненности);
  • ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 68 (средний уровень);
  • Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 70 (средний уровень).

30 сентября в Украине начали фиксировать существенное загрязнение воздуха пылью. Позже стало известно о том, что в страну была принесена ветровыми потоками пыль из Каспийской низменности. В частности, другой причиной загрязнения являются масштабные лесные пожары, продолжающиеся на территории России.

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