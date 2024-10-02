Путін дозволив обнуляти кримінальну відповідальність підсудних, які воюють проти України

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про звільнення від кримінальної відповідальності підсудних, які проходять військову службу. Про це пише російська пропагандистська агенція РИА Новости, повідомляє Новое время.

Наприкінці серпня відповідний законопроєкт вніс до Держдуми Верховний суд РФ.

Наразі в Росії діє норма, за якої, якщо людина поїхала на війну проти України після завершення слідства, але до вироку, її справа не має бути закрита, отримуючи відстрочку від продовження суду.

Підписана Путіним закон передбачає повне «обнулення» відповідальності за скоєне.