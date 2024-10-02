Путин разрешил обнулять уголовную ответственность подсудимых, воюющих против Украины

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Об этом пишет российское пропагандистское агентство РИА Новости, сообщает Новое время.

В конце августа соответствующий законопроект внес в Госдуму Верховный суд РФ.

Сейчас в России действует норма, по которой, если человек уехал на войну против Украины после завершения следствия, но до приговора, его дело не должно быть закрыто, получая отсрочку от продолжения суда.

Подписанный Путиным закон предусматривает полное «обнуление» ответственности за содеянное.