У польському Любліні запрацював рекрутинговий центр Українського легіону

У польському місті Любліні в День захисників і захисниць запрацював рекрутинговий центр Українського легіону. З посиланням на джерела в Міністерстві оборони України, повідомляє Радіо Свобода.

Факт відкриття рекрутингового центру підтверджує і офіційна сторінка Українського легіону. Там можна знайти інформацію про те, що охочі записатися можуть це зробити, подавши заявку просто на сайті або ж звернутися за адресою центру: Люблін, вул. Спокойна, 2 (ul. Spokojna, 2, 20-074 Lublin, Polska). Це адреса українського консульства в Любліні.

Також на офіційній сторінці йдеться, що Український легіон – це перший добровольчий підрозділ Збройних сил України, сформований з українців, які проживають за кордоном. Вступ до Українського легіону здійснюється винятково на добровільній основі з підписанням контракту. Легіон озброєний сучасною технікою та зброєю, що забезпечує високу боєздатність і ефективність у виконанні завдань. Підрозділ формується на території Польщі, навчання проводиться інструкторами НАТО на полігонах країн-партнерів.

Формування Українського легіону передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею, яку підписав президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск у Варшаві 8 липня 2024 року. У документі йшлося, що легіон мають сформувати на території Польщі з українців, які перебувають за кордоном для захисту України. За навчання, підготовку і озброєння Українського легіону має відповідати Польща, а Київ – за рекрутацію.

2 жовтня в інтервʼю польському виданню Wirtualna Polska міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які зголосились долучитися до Українського легіону у Польщі, виявилася вкрай малою. Незрозуміло, на підставі яких даних міністр дійшов таких висновків, адже рекрутація лише почалася.

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