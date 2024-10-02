В польском Люблине заработал рекрутинговый центр Украинского легиона

В польском городе Люблин в День защитников и защитниц заработал рекрутинговый центр Украинского легиона. Ссылаясь на источники в Министерстве обороны Украины, сообщает Радио Свобода.

Факт открытия рекрутингового центра подтверждает и официальная страница Украинского легиона. Там можно найти информацию о том, что желающие записаться могут это сделать, подав заявку прямо на сайте или обратиться по адресу центра: Люблин, ул. Спокойная, 2 (ул. Spokojna, 2, 20-074 Lublin, Polska). Это адрес украинского консульства в Люблине.

Также на официальной странице говорится, что Украинский легион – это первое добровольческое подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное из украинцев, проживающих за границей. Вступление в Украинский легион осуществляется исключительно на добровольной основе с подписанием контракта. Легион вооружен современной техникой и оружием, что обеспечивает высокую боеспособность и эффективность выполнения задач. Подразделение формируется на территории Польши, обучение проводится инструкторами НАТО на полигонах стран-партнеров.

Формирование Украинского легиона предусмотрено двусторонним договором безопасности между Украиной и Польшей, которое подписал президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск в Варшаве 8 июля 2024 года. В документе говорилось, что легион должен быть сформирован на территории Польши из украинцев, которые находятся за границей для защиты Украины. За обучение, подготовку и вооружение Украинского легиона должна отвечать Польша, а Киев – за рекрутацию.

2 октября в интервью польскому изданию Wirtualna Polska министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что количество украинцев, которые согласились присоединиться к Украинскому легиону в Польше, оказалось крайне малым. Непонятно, на основании каких данных министр пришел к таким выводам, ведь рекрутация только началась.

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