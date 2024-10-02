Трамп знову відкинув заклики до нових дебатів з Гарріс - The Hill

Колишній президент Трамп відкинув перспективу ще одних дебатів з Камалою Гарріс після віцепрезидентських дебатів між Тімом Волзом та Джей ді Венсом, заявивши, що він "не хоче робити це знову", повідомляє Дзеркало тижня.

Гарріс та її кампанія протягом декількох тижнів наполягали на повторних дебатах з Трампом, і вони знову зробили це одразу після дебатів віцепрезидентів між губернатором Міннесоти Тімом Волзом і сенатором Джей Ді Венсом, пише The Hill.

Трамп неодноразово відкидав ідею ще одних дебатів з Гарріс. Він наполягав на тому, що виграв їхнє протистояння 10 вересня, попри те, що деякі опитування свідчать про протилежне, і що вже занадто пізно для ще одних дебатів, оскільки зараз триває дострокове голосування.