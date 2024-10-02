Трамп снова отверг призывы к новым дебатам с Харрис - The Hill

Бывший президент Трамп отверг перспективу еще одних дебатов с Камалой Харрис после вице-президентских дебатов между Тимом Уолзом и Джей ди Вэнсом, заявив, что он "не хочет делать это снова", сообщает Зеркало недели.

Харрис и ее кампания в течение нескольких недель настаивали на повторных дебатах с Трампом, и они снова сделали это сразу после дебатов вице-президентов между губернатором Миннесоты Тимом Уолзом и сенатором Джей Ди Вэнсом, пишет The Hill.

Трамп неоднократно отвергал идею еще одних дебатов с Харрис. Он настаивал на том, что выиграл их противостояние 10 сентября, несмотря на то, что некоторые опросы свидетельствуют об обратном, и уже слишком поздно для еще одних дебатов, поскольку сейчас идет досрочное голосование.