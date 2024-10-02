У Вірменії не побачили бажання у Азербайджану підписувати мирну угоду

Вірменія не спостерігає в Азербайджані політичної волі для того, щоб підписати мирну угоду між країнами. При цьому, остаточний проект документа майже готовий, заявив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян. З посиланням на "Новости-Армения", пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Є майже остаточний проект мирного договору з Азербайджаном, проте він не підписується, оскільки Азербайджан щоразу виступає з якимись новими передумовами. Ми бачимо, що вони не хочуть підписувати договір" , - зазначив міністр на безпековому форумі у Варшаві.

Він уточнив, що в Азербайджані заявляють про необхідність ще багато чого погодити. Але "у світі немає жодного документа, який міг би включити усі питання".

"Ми можемо підписати документ і далі продовжувати працювати над питаннями, що залишилися. Була проведена величезна робота за останні два-три роки, незважаючи на всі виклики, ескалації, атаки на територію Вірменії. Вірменія налаштована конструктивно під час переговорів" , - підкреслив Мірзоян.

Нагадаємо, 11 вересня стало відомо, що Вірменія запропонувала Азербайджану мирну угоду аби врегулювати конфлікт через Нагірний Карабах.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян розповів, що такий документ складається із 16 статей. Вони були узгоджені сторонами.

Пізніше глава вірменського уряду уточнив, що для ратифікації мирної угоди з Азербайджаном Єревану може знадобитися змінити конституцію. Така потреба виникне у разі, якщо Конституційний суд Вірменії визнає, що документ не відповідає основному закону.