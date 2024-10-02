В Армении не увидели желания у Азербайджана подписывать мирное соглашение

Армения не наблюдает у Азербайджана политической воли для того, чтобы подписать мирное соглашение между странами. При этом окончательный проект документа почти готов, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Со ссылкой на "Новости-Армения", пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Есть почти окончательный проект мирного договора с Азербайджаном, однако он не подписывается, так как Азербайджан каждый раз выступает с какими-то новыми предусловиями. Мы видим, что они не хотят подписывать договор" , - отметил министр на форуме по безопасности в Варшаве.

Он уточнил что в Азербайджане заявляют о необходимости еще многое согласовать. Но "в мире нет ни одного документа, который мог бы включить все вопросы".

"Мы можем подписать документ и дальше продолжать работать над оставшимися вопросами. Была проделана огромная работа за последние два-три года, несмотря на все вызовы, эскалации, атаки на территорию Армении. Армения настроена конструктивно во время переговоров" , - подчеркнул Мирзоян.

Напомним, 11 сентября стало известно, что Армения предложила Азербайджану мирное соглашение, чтобы урегулировать конфликт из-за Нагорного Карабаха.

Премьер Армении Никол Пашинян рассказал, что такой документ состоит из 16 статей. Они были согласованы сторонами.

Позже глава армянского правительства уточнил, что для ратификации мирного соглашения с Азербайджаном Еревану может понадобиться изменить конституцию. Такая необходимость возникнет в случае, если Конституционный суд Армении признает, что документ не соответствует основному закону.