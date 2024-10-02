На підконтрольну територію повернули четверо українських дітей

Чотирьох дітей вдалося повернути з окупованої на підконтрольну українському уряду територію﻿ Про це заявив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє Ділова столиця.

"На підконтрольну Україні територію повернули ще чотирьох наших громадян. Це два хлопчики та дві дівчинки, віком від 3 до 17 років. Серед них – одна дитина, позбавлена батьківського піклування. Хлопчик вже зустрівся зі своїм дідусем і перебуватиме під його опікою" , — йдеться в повідомленні.

Голова адміністрації додав, що всі діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу від відповідних служб.

Як повідомлялося, 30 вересня Україна повернула з окупованої території Донецької області матір з трьома дітьми.