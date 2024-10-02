На підконтрольну територію повернули четверо українських дітей
Чотирьох дітей вдалося повернути з окупованої на підконтрольну українському уряду територію Про це заявив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє Ділова столиця.
"На підконтрольну Україні територію повернули ще чотирьох наших громадян. Це два хлопчики та дві дівчинки, віком від 3 до 17 років. Серед них – одна дитина, позбавлена батьківського піклування. Хлопчик вже зустрівся зі своїм дідусем і перебуватиме під його опікою", — йдеться в повідомленні.
Голова адміністрації додав, що всі діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу від відповідних служб.
Як повідомлялося, 30 вересня Україна повернула з окупованої території Донецької області матір з трьома дітьми.