На подконтрольную территорию вернули четверо украинских детей

Четверых детей удалось вернуть с оккупированной на подконтрольную украинскому правительству территорию﻿. Об этом заявил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает Деловая столица.

"На подконтрольную Украине территорию вернули еще четырех наших граждан. Это два мальчика и две девочки в возрасте от 3 до 17 лет. Среди них – один ребенок, лишенный родительской опеки. Мальчик уже встретился со своим дедушкой и будет находиться под его опекой" , — говорится в сообщении.

Глава администрации добавил, что все дети находятся в безопасности и получают необходимую помощь соответствующих служб.

Как сообщалось, 30 сентября Украина вернула с оккупированной территории Донецкой области мать с тремя детьми.