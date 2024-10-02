На подконтрольную территорию вернули четверо украинских детей
Четверых детей удалось вернуть с оккупированной на подконтрольную украинскому правительству территорию. Об этом заявил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает Деловая столица.
"На подконтрольную Украине территорию вернули еще четырех наших граждан. Это два мальчика и две девочки в возрасте от 3 до 17 лет. Среди них – один ребенок, лишенный родительской опеки. Мальчик уже встретился со своим дедушкой и будет находиться под его опекой", — говорится в сообщении.
Глава администрации добавил, что все дети находятся в безопасности и получают необходимую помощь соответствующих служб.
Как сообщалось, 30 сентября Украина вернула с оккупированной территории Донецкой области мать с тремя детьми.