США обговорять з Ізраїлем потенційну відповідь на ракетну атаку Ірану

Найближчі кілька днів Білий дім зосередиться на взаємодії з Ізраїлем. Вони спробують узгодити потенційну відповідь на іранську атаку. З посиланням на заяву заступника держсекретаря США Курта Кемпбелла, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

За даними Кемпбелла, адміністрація американського президента США Джо Байдена зосередиться на взаємодії з ізраїльтянами протягом наступних кількох днів, щоб спробувати узгодити свої погляди на будь-яку потенційну відповідь на іранську атаку на Ізраїль.