США обсудят с Израилем потенциальный ответ на ракетную атаку Ирана

В ближайшие несколько дней Белый дом сосредоточится на взаимодействии с Израилем. Они попытаются согласовать потенциальный ответ на иранскую атаку.﻿ Со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

По данным Кэмпбелла, администрация американского президента США Джо Байдена сосредоточится на взаимодействии с израильтянами в течение следующих нескольких дней, чтобы попытаться согласовать свои взгляды на любой потенциальный ответ на иранскую атаку на Израиль.