Зеленський закликав Захід допомагати Україні захищати небо, як над Ізраїлем

Президент Володимир Зеленський звернув увагу на той факт, що західні партнери відмовляються збивати російські ракети біля своїх кордонів з Україною, водночас на Близькому Сході "під час злочинних іранських ударів міжнародна коаліція діє разом".﻿﻿ З посиланням на відеозвернення Зеленського до українців, повідомляє Українська правда.

"Україна давно говорить усім сусідам, усім основним партнерам: треба взаємодіяти, треба разом збивати "Шахеди", збивати ракети, а надто в районах, які поруч із державами НАТО. Це абсолютно можливо. Щоразу на Близькому Сході під час злочинних іранських ударів ми бачимо, як міжнародна коаліція діє разом" , - сказав очільник держави.

При цьому президент подякував державам, які допомагають Україні з системами протиповітряної оборони, а особливо Румунії за її Patriot.