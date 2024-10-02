Зеленський закликав Захід допомагати Україні захищати небо, як над Ізраїлем
Президент Володимир Зеленський звернув увагу на той факт, що західні партнери відмовляються збивати російські ракети біля своїх кордонів з Україною, водночас на Близькому Сході "під час злочинних іранських ударів міжнародна коаліція діє разом". З посиланням на відеозвернення Зеленського до українців, повідомляє Українська правда.
"Україна давно говорить усім сусідам, усім основним партнерам: треба взаємодіяти, треба разом збивати "Шахеди", збивати ракети, а надто в районах, які поруч із державами НАТО. Це абсолютно можливо. Щоразу на Близькому Сході під час злочинних іранських ударів ми бачимо, як міжнародна коаліція діє разом", - сказав очільник держави.
При цьому президент подякував державам, які допомагають Україні з системами протиповітряної оборони, а особливо Румунії за її Patriot.
"І ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо взагалі покласти край російському терору, збиваючи "Шахеди", збиваючи ракети у взаємодії", - сказав президент.