Зеленский призвал Запад помогать Украине защищать небо, как над Израилем
Президент Владимир Зеленский обратил внимание на тот факт, что западные партнеры отказываются сбивать российские ракеты у своих границ с Украиной, в то же время на Ближнем Востоке "во время преступных иранских ударов международная коалиция действует вместе". Со ссылкой на видеообращение Зеленского к украинцам, сообщает Украинская правда.
"Украина давно говорит всем соседям, всем основным партнерам: надо взаимодействовать, надо вместе сбивать "Шахеды", сбивать ракеты, особенно в районах, которые рядом с государствами НАТО. Это абсолютно возможно. Каждый раз на Ближнем Востоке во время преступных иранских ударов мы видим, как международная коалиция действует вместе", - сказал глава государства.
При этом президент поблагодарил государства, которые помогают Украине с системами противовоздушной обороны, а особенно Румынию за ее Patriot.
"И мы можем достичь еще большей эффективности – мы можем вообще положить конец российскому террору, сбивая "Шахеды", сбивая ракеты во взаимодействии", - сказал президент.