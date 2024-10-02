Зеленский призвал Запад помогать Украине защищать небо, как над Израилем

Президент Владимир Зеленский обратил внимание на тот факт, что западные партнеры отказываются сбивать российские ракеты у своих границ с Украиной, в то же время на Ближнем Востоке "во время преступных иранских ударов международная коалиция действует вместе".﻿﻿ Со ссылкой на видеообращение Зеленского к украинцам, сообщает Украинская правда.

"Украина давно говорит всем соседям, всем основным партнерам: надо взаимодействовать, надо вместе сбивать "Шахеды", сбивать ракеты, особенно в районах, которые рядом с государствами НАТО. Это абсолютно возможно. Каждый раз на Ближнем Востоке во время преступных иранских ударов мы видим, как международная коалиция действует вместе" , - сказал глава государства.

При этом президент поблагодарил государства, которые помогают Украине с системами противовоздушной обороны, а особенно Румынию за ее Patriot.