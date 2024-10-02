В Україні третина компаній у легкій промисловості скоротила виробництво

У другому кварталі 2024 році ситуація у легкій промисловості погіршилася; 33% компаній звітують про скорочення виробництва через брак робочої сили, перебої з електроенергією та високі ціни на сировину, повідомляє Укрінформ.

Такі дані секторального аналізу, проведеного у вересні 2024 року, оприлюднив Інститут економічних досліджень.

«За результатами опитування, яке проводить ІЕД, ситуація в галузі погіршилась в другому кварталі 2024 року. Спостерігається тенденція до погіршення виробничих показників у легкій промисловості. Хоча це і віддзеркалює ситуацію для всієї переробної промисловості на рівні країни, але відбувається дещо швидше» , - зазначають автори документа.

Так, про зростання виробництва за підсумками роботи у січні - серпні 2024 року повідомили лише 10% респондентів, тоді як в опитуванні за січень - липень їх було 34%.

При цьому частка компаній, що повідомили про скорочення виробництва, сягнула майже 33% порівняно з 18% у січні - липні.

За даними аналітиків, ймовірними причинами погіршення ситуації є проблеми з доступністю електроенергії, брак робочої сили та проблеми з попитом.

Зокрема, на брак робочої сили внаслідок мобілізації та/або виїзду співробітників скаржаться 75%, що майже вдвічі більше, ніж було у попередньому періоді. Дуже вагомою перешкодою (для 65% компаній галузі) залишилися проблеми з доступом до електроенергії. 52% компаній галузі поставили перешкоду «Зростання цін на сировину та матеріали» на третє місце за масштабами впливу на робочі процеси.