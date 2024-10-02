В Украине треть компаний в легкой промышленности сократила производство

Во втором квартале 2024 г. ситуация в легкой промышленности ухудшилась; 33% компаний отчитываются о сокращении производства из-за нехватки рабочей силы, перебоев с электроэнергией и высоких цен на сырье, сообщает Укринформ.

Такие данные секторального анализа, проведенного в сентябре 2024 г., обнародовал Институт экономических исследований.

«По результатам опроса, проводимого ИЭД, ситуация в отрасли ухудшилась во втором квартале 2024 года. Наблюдается тенденция к ухудшению производственных характеристик в легкой индустрии. Хотя это отражает ситуацию для всей перерабатывающей промышленности на уровне страны, но происходит несколько быстрее», - отмечают авторы документа.

Так, о росте производства по итогам работы в январе – августе 2024 года сообщили лишь 10% респондентов, тогда как в опросе за январь – июль их было 34%.

При этом доля компаний, сообщивших о сокращении производства, достигла почти 33% по сравнению с 18% в январе-июле.

По данным аналитиков, вероятными причинами ухудшения ситуации являются проблемы с доступностью электроэнергии, нехватка рабочей силы и проблемы со спросом.

В частности, на нехватку рабочей силы в результате мобилизации и/или выезда сотрудников жалуются 75%, что почти вдвое больше, чем было в предыдущем периоде. Очень весомым препятствием (для 65% компаний отрасли) остались проблемы с доступом к электроэнергии. 52% компаний отрасли поставили препятствие "Рост цен на сырье и материалы" на третье место по масштабам влияния на рабочие процессы.