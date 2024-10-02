Терористи "ДНР" провели суд на українськими морпіхами

На окупованій території Донецької області так званий "суд" засудив українських морпіхів до майже 30 років ув'язнення﻿. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Ділова столиця.

"Псевдосуд "ДНР" засудив по сфальшованому звинуваченню до 28 і 29,5 років позбавлення волі трьох військових бригади морської піхоти ЗСУ: Богдана Потапова, Дмитра Брайко та Ескендера Кудусова. Їм інкремінують… вбивство цивільних під час бойових дій" , — йдеться в повідомленні.

В той же час Андрющенко нагадав, що російські окупанти примушували цивільне населення вдягати білі пов’язки, аналогічні тактичному маркуванню ВС РФ.

Він додав, що вже понад 120 героїв оборони Маріуполя засуджено до великих термінів ув'язнення за злочини, яких вони не скоювали.