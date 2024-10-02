Террористы "ДНР" провели суд на украинскими морпехами

На оккупированной территории Донецкой области так называемый "суд" приговорил украинских морпехов к почти 30 годам заключения﻿. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Деловая столица.

"Псевдосуд "ДНР" приговорил по сфальсифицированному обвинению к 28 и 29,5 годам лишения свободы трех военных бригады морской пехоты ВСУ: Богдана Потапова, Дмитрия Брайко и Эскендера Кудусова. Им инкреминируют… убийство гражданских во время боевых действий" , — говорится в сообщении.

В то же время Андрющенко напомнил, что российские оккупанты заставляли гражданское население надевать белые повязки, аналогичные тактической маркировке ВС РФ.

Он добавил, что уже более 120 героев обороны Мариуполя приговорены к большим срокам заключения за преступления, которых они не совершали.