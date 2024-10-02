ХАМАС визнав за собою відповідальність за стрілянину у Тель-Авіві

Озброєне крило ХАМАСу, бригади "Аль-Кассам", взяло на себе відповідальність за стрілянину і ножові напади в Тель-Авіві. Зауважимо, що вчора внаслідок сутичок загинуло щонайменше семеро людей.﻿ З посиланням на The Guardian, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Сьогодні бригада "Аль-Кассам" заявила, що бере на себе відповідальність за вчорашню операцію.

Нагадаємо, що вчора, 1 жовтня, в Тель-Авіві невідомі почали стрілянину в районі Яффо. Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих та сімох постраждалих. Пізніше кількість жертв і поранених зросла.

Зазначимо, що серед поранених є українка.