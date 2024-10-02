Сійярто заявив, що Угорщина зірвала відправку в Україну військових радників із ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз нібито планував направити військових радників до України. За його словами, Угорщина цю пропозицію відхилила. З посиланням на угорське видання Index, повідомляє Новое время.

За словами Сіярто, Угорщина відхилила пропозицію Євросоюзу направити військових радників в Україну для навчання військовослужбовців через «ризик ескалації».

Глава угорського МЗС нагадав, що ЄС ухвалив рішення в листопаді 2022 року розпочати підготовку українських військових на території держав-учасниць, серед яких головну роль відіграє Польща.

Міністр заявив, що Угорщина не бере участі в цій місії, не надає ні солдатів, ні фінансові ресурси, і тренування військових на угорській території не проводяться.

Сіярто зазначив, що продовження місії зараз стоїть на порядку денному, але після довгих дискусій і переговорів було висунуто пропозицію відправити в Україну військових радників для виконання координаційних завдань. На думку угорського міністра, це особливо небезпечний крок з точки зору «ризику ескалації війни».