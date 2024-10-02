Сийярто заявил, что Венгрия сорвала отправку в Украину военных советников из ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз якобы планировал направить военных советников в Украину. По его словам, Венгрия это предложение отклонила. Со ссылкой на венгерское издание Index, сообщает Новое время.

По словам Сийярто, Венгрия отклонила предложение Евросоюза направить военных советников в Украину для обучения военнослужащих из-за «риска эскалации».

Глава венгерского МИД напомнил, что ЕС принял решение в ноябре 2022 года начать подготовку украинских военных на территории государств-участниц, среди которых главную роль играет Польша.

Министр заявил, что Венгрия не участвует в этой миссии, не предоставляет ни солдат, ни финансовые ресурсы и тренировки военных на венгерской территории не проводятся.

Сийярто отметил, что продление миссии сейчас стоит на повестке дня, но после долгих дискуссий и переговоров было выдвинуто предложение отправить в Украину военных советников для выполнения координационных задач. По мнению венгерского министра, это особенно опасный шаг с точки зрения «риска эскалации войны».