Під Києвом ППО збила близько 15 дронів, зафіксоване падіння уламків – КМВА

Вночі російська армія вчергове атакувала Київ ударними безпілотниками, у повітряному просторі навколо та над Києвом ППО знешкодила близько півтора десятка дронів.﻿﻿ Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, повідомляє Українська правда.

"Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 з половиною годин! Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі постійно додавалися нові і нові БпЛА. Проте жоден з російських дронів своєї мети не досяг" , – йдеться в повідомленні.

Попко повідомив, що Сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників.

За даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів, в Києві зафіксоване падіння уламків у Деснянському районі міста.

Проте наслідки мінімальні: обійшлося без руйнувань, пожежі, інформація про постраждалих не надходила.