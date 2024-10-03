Під Києвом ППО збила близько 15 дронів, зафіксоване падіння уламків – КМВА
Вночі російська армія вчергове атакувала Київ ударними безпілотниками, у повітряному просторі навколо та над Києвом ППО знешкодила близько півтора десятка дронів. Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, повідомляє Українська правда.
"Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 з половиною годин! Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі постійно додавалися нові і нові БпЛА. Проте жоден з російських дронів своєї мети не досяг", – йдеться в повідомленні.
Попко повідомив, що Сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників.
За даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів, в Києві зафіксоване падіння уламків у Деснянському районі міста.
Проте наслідки мінімальні: обійшлося без руйнувань, пожежі, інформація про постраждалих не надходила.