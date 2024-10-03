Под Киевом ПВО сбила около 15 дронов, зафиксировано падение обломков – КГВА

Ночью российская армия в очередной раз атаковала Киев ударными беспилотниками, в воздушном пространстве вокруг и над Киевом ПВО обезвредила около полутора десятков дронов.﻿﻿ Об этом заявил начальник КМВА Сергей Попко, сообщает Украинская правда.

"Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 с половиной часов! Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи постоянно добавлялись новые и новые БпЛА. Однако ни один из российских дронов своей цели не достиг" , – говорится в сообщении.

Попко сообщил, что Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом примерно полтора десятка ударных беспилотников.

По данным оперативной сводки, в результате российской атаки дронов, в Киеве зафиксировано падение обломков в Деснянском районе города.

Однако последствия минимальны: обошлось без разрушений, пожара, информация о пострадавших не поступала.