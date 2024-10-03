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Курс валют НБУ на 3 жовтня

Курс валют НБУ на 3 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 3 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 2 жовтня виріс до рівня 41.2755 за 1 долар.

Євро подорожчав до 45.7147 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 54.8716 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 48.6797 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 10.6443 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.275 500 +0.0279
EUR Євро 45.714 700 +0.0041
GBP Фунт стерлінгів 54.871 600 --0.062
CHF Швейцарський франк 48.679 700 --0.0245
PLN Польський злотий 10.644 300 --0.0223

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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