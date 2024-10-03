Курс валют НБУ на 3 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 3 жовтня 2024 року
Курс долара порівняно з 2 жовтня виріс до рівня 41.2755 за 1 долар.
Євро подорожчав до 45.7147 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 54.8716 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 48.6797 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до рівня 10.6443 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.275 500
|EUR
|Євро
|45.714 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|54.871 600
|CHF
|Швейцарський франк
|48.679 700
|PLN
|Польський злотий
|10.644 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.