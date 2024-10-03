Курс валют НБУ на 3 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 3 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 2 жовтня виріс до рівня 41.2755 за 1 долар.

Євро подорожчав до 45.7147 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 54.8716 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 48.6797 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 10.6443 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.275 500 EUR Євро 45.714 700 GBP Фунт стерлінгів 54.871 600 CHF Швейцарський франк 48.679 700 PLN Польський злотий 10.644 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.