Росіяни вдарили авіабомбами по Харкову, у місті можуть бути перебої зі світлом

Уранці 3 жовтня російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по передмістю Харкова, у місті можуть бути перебої з електроенергією, повідомляє Ділова столиця.

Про це мер міста Ігор Терехов повідомив у Telegram-каналі.

Повітряна тривога у регіоні була оголошена о 04:47 через загрозу ударів керованими авіабомбами (КАБ). О 05:22 дві авіабомби фіксувалися на підльоті до Харкова, а о 05:24 пролунали вибухи.

За словами Терехова, унаслідок удару по передмістю Харкова пошкоджено лінії високовольтних передач. Через це у деяких районах міста можуть бути перебої з електрикою. Інформації про постраждалих станом на 6:15 немає.

Як повiдомлялось, 2 жовтня Російська військова авіація скинула на Харків кореговані авіаційні бомби, внаслідок чого 8 осіб отримали поранення, палають багатоквартирний житловий будинок та автівки.