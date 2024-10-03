Россияне ударили авиабомбами по Харькову, в городе могут быть перебои со светом

Утром 3 октября российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по пригороду Харькова, в городе могут быть перебои с электроэнергией, сообщает Деловая столица.

Об этом мэр города Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 04:47 из-за угрозы ударов управляемыми авиабомбами (УАБ). В 05:22 две авиабомбы фиксировались на подлете к Харькову, а в 05:24 раздались взрывы.

По словам Терехова, в результате удара по пригороду Харькова повреждены линии высоковольтных передач. Из-за этого в некоторых районах города могут быть перебои с электричеством. Информации о пострадавших по состоянию на 6:15 нет.

Как сообщалось, 2 октября Российская военная авиация сбросила на Харьков корректируемые авиационные бомбы, в результате чего 8 человек получили ранения, горят многоквартирный жилой дом и автомобили.