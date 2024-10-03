В'єтнам звинуватив Китай у "жорстокому нападі" на рибальське судно

В'єтнам звинуватив китайські правоохоронні органи у "жорстокому" нападі на в'єтнамське рибальське судно в неділю у спірних водах Південно-Китайського моря. За даними В'єтнаму, життя членів екіпажу були під загрозою.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Внаслідок ймовірного нападу, за даними в'єтнамської державної газети Tien Phong, постраждали 10 членів екіпажу, троє з яких отримали переломи.

Міністерство закордонних справ Китаю, не посилаючись на інцидент, заявило у вівторок, що в'єтнамські судна незаконно вели лов риби у водах Парасельських островів без дозволу Китаю, і китайська влада вжила заходів, щоб зупинити їх.

За даними Tien Phong, китайці захопили близько чотирьох тонн морепродуктів, а також розбили та вилучили обладнання з судна. Збитки оцінюються у 20 220 доларів.

"В'єтнам вкрай стурбований, обурений і рішуче виступає проти жорстокого поводження китайських правоохоронних органів щодо в'єтнамських рибалок і рибальських суден, які працюють на Парасельському архіпелазі В'єтнаму" , - заявив представник Міністерства закордонних справ Фам Тху Ханг.

В'єтнам висловив протест з приводу інциденту під час переговорів із посольством Китаю в Ханої. Міністерство вимагає від Китаю "повністю поважати суверенітет В'єтнаму над Парасельським архіпелагом, негайно провести розслідування та повідомити В'єтнам про результати, а також не повторювати подібні дії".

У В'єтнаму давня територіальна суперечка в Південно-Китайському морі з Китаєм, який претендує на більшу частину цього району як на свою територію.

Конфлікти за участю Китаю у Південно-Китайському морі

Пекін претендує майже на все Південно-Китайське море, регулярно конфліктуючи з Філіппінами, зокрема за Другу мілину Томаса.

У липні Китай і Філіппіни досягли угоди, яка, як вони сподіваються, покладе край конфронтації.

Однак 19 серпня кораблі берегової охорони Китаю та Філіппін знову зіткнулися в Південно-Китайському морі, що стало новою точкою спалаху в їхній тривалій морській суперечці.