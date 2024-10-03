Вьетнам обвинил Китай в "жестоком нападении" на рыболовное судно

Вьетнам обвинил китайские правоохранительные органы в "жестоком" нападении на вьетнамское рыболовное судно в воскресенье в спорных водах Южно-Китайского моря. По данным Вьетнама, жизни членов экипажа были под угрозой.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

В результате предполагаемого нападения, по данным вьетнамской государственной газеты Tien Phong, пострадали 10 членов экипажа, трое из которых получили переломы.

Министерство иностранных дел Китая, не ссылаясь на инцидент, заявило во вторник, что вьетнамские суда незаконно вели ловлю рыбы в водах Парасельских островов без разрешения Китая, и китайские власти приняли меры, чтобы остановить их.

По данным Tien Phong, китайцы захватили около четырех тонн морепродуктов, а также разбили и изъяли оборудование с судна. Убытки оцениваются в 20 220 долларов.

"Вьетнам крайне обеспокоен, возмущен и решительно выступает против жестокого поведения китайских правоохранительных органов в отношении вьетнамских рыбаков и рыболовных судов, работающих на Парасельском архипелаге Вьетнама" , — заявил представитель Министерства иностранных дел Фам Тху Ханг.

Вьетнам выразил протест по поводу инцидента в ходе переговоров с посольством Китая в Ханое. Министерство потребовало от Китая "полностью уважать суверенитет Вьетнама над Парасельским архипелагом, незамедлительно провести расследование и уведомить Вьетнам о результатах, а также не повторять подобные действия".

У Вьетнама давний территориальный спор в Южно-Китайском море с Китаем, который претендует на большую часть этого района как на свою территорию.

Конфликты с участием Китая в Южно-Китайском море

Пекин претендует почти на все Южно-Китайское море, регулярно конфликтуя с Филиппинами, в частности за Вторую мель Томаса.

В июле Китай и Филиппины достигли соглашения, которое, как они надеются, положит конец конфронтации.

Однако 19 августа корабли береговой охраны Китая и Филиппин снова столкнулись в Южно-Китайском море, что стало новой точкой вспышки в их длительном морском споре.

Власти Филиппин изучают возможность расширения сферы действия соглашения с Китаем.