Держдеп: План перемоги України містить "продуктивні кроки"

Сполучені Штати вважають, що План перемоги, представлений українською стороною як документ, містить продуктивні кроки. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.

"Ми отримали цей план, ми його переглянули, ми побачили в ньому низку продуктивних кроків" , - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

Він зауважив, що українська сторона не розкривала деталей цього плану публічно, тож і США поки утримаються від обговорень.

При цьому речник Держдепу зауважив, що План перемоги містить не тільки кроки, які робитиме Україна. Він також передбачає дії, які вживатимуть інші країни.

"Ми будемо спілкуватися з ними (з українською стороною – ред.) з цього приводу" , - додав Міллер.

Нагадаємо, минулого тижня під час візиту до Сполучених Штатів Володимир Зеленський представив детальний План перемоги американській стороні. Він обговорив його пункти з Джо Байденом, а також кандидатами у президенти – Дональдом Трампом і Камалою Гарріс.