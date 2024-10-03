Госдеп: План победы Украины содержит "продуктивные шаги"

Соединенные Штаты считают, что План победы, представленный украинской стороной в качестве документа, содержит продуктивные шаги. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Укринформ.

"Мы получили этот план, мы его пересмотрели, мы увидели в нем целый ряд продуктивных шагов" , - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Он отметил, что украинская сторона не раскрывала деталей этого плана публично, поэтому США пока воздержатся от обсуждений.

При этом представитель Госдепа отметил, что План победы содержит не только шаги, которые будет делать Украина. Он также предусматривает действия, предпринимаемые другими странами.

"Мы будем общаться с ними (с украинской стороной – ред.) на этот счет" , - добавил Миллер.

Напомним, на прошлой неделе во время визита в Соединенные Штаты Владимир Зеленский представил детальный План победы американской стороне. Он обсудил его пункты с Джо Байденом, а также кандидатами в президенты – Дональдом Трампом и Камалой Гаррис.