Росіяни вночі запустили по Україні понад 100 "Шахедів": як спрацювала ППО

У ніч на 3 жовтня російські війська запустили по Україні понад 100 безпілотників типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 78 "Шахедів", ще 23 – локаційно втрачені, а один безпілотник полетів до Білорусі.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни застосували 105 дронів-камікадзе, які запустили з районів Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та мису Чауда (Крим).

"В результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях" , – йдеться в повідомленні.

Разом з цим, один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще 23 ворожі БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ймовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.