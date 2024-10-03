Close button

Росіяни вночі запустили по Україні понад 100 "Шахедів": як спрацювала ППО

Росіяни вночі запустили по Україні понад 100 "Шахедів": як спрацювала ППО
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 3 жовтня російські війська запустили по Україні понад 100 безпілотників типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 78 "Шахедів", ще 23 – локаційно втрачені, а один безпілотник полетів до Білорусі.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни застосували 105 дронів-камікадзе, які запустили з районів Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та мису Чауда (Крим).

"В результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях", – йдеться в повідомленні.

Разом з цим, один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще 23 ворожі БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ймовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Новини

Популярні теми форуму

analytics