Россияне ночью запустили по Украине более 100 "Шахедов": как сработало ПВО

В ночь на 3 октября русские войска запустили по Украине более 100 беспилотников типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 78 "Шахедов", еще 23 – локационно потеряны, а один беспилотник улетел в Беларусь.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне применили 105 дронов-камикадзе, которые запустили из районов Орел, Приморско-Ахтарск, Курск (РФ) и мыса Чауда (Крым).

"В результате противовоздушного боя сбито 78 вражеских ударных БпЛА типа Shahed в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях" , – говорится в сообщении.

Вместе с этим, один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще 23 вражеских БпЛА локационно потеряны в разных регионах Украины, вероятно вследствие активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.