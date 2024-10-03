Полтавщину атакували "десятки дронів": в ОВА розповіли про наслідки

Полтавська область вночі 3 жовтня зазнала дронової атаки, пошкоджені комерційні будівлі та дитсадок, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Полтавської обладміністрації Філіп Пронін.

За його словами, вночі регіон атакували "десятки ворожих безпілотників". Повітряна тривога тривала майже 12 годин.

"Минулося без постраждалих серед людей" , — стверджує голова ОВА.

За його інформацією, уламками пошкодило 6 будівель комерційного призначення в Лубенському районі. У Кременчуцькому — покрівлю господарської споруди, вікна в житловому будинку та дитячому садку.

Як повiдомлялось, на Хмельниччині вночі збили 4 дрони.