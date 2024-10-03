Полтавщину атаковали "десятки дронов": в ОВА рассказали о последствиях

Полтавская область ночью 3 октября подверглась дроновой атаке, повреждены коммерческие здания и детсад, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Полтавской обладминистрации Филипп Пронин.

По его словам, ночью регион атаковали "десятки вражеских беспилотников". Воздушная тревога продолжалась около 12 часов.

"Обошлось без пострадавших среди людей" , — утверждает глава ОВА.

По его информации, обломками повредило 6 построек коммерческого назначения в Лубенском районе. В Кременчугском — кровлю хозяйственной постройки, окна в жилом доме и детском саду.

Как сообщалось, на Хмельнитчине ночью сбили 4 дрона.