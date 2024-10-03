ЗСУ вдарили по російській радіолокаційній станції "Небо-М" – Генштаб
Підрозділи ракетних військ Збройних Сил України завдали удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції "Небо-М".
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що знищення цієї РЛС суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі.
"РЛС "Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів. За наявною інформацією, в противника залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів США", – йдеться в повідомленні.
У Генштабі додали, що знищення РЛС "Небо-М" створить сприятливий "повітряний коридор" для використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG.