ВСУ ударили по российской радиолокационной станции "Небо-М" – Генштаб

Подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины нанесли удар баллистическими ракетами ATACAMS по российской радиолокационной станции "Небо-М".

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Уничтожение этой РЛС существенно снижает способность армии РФ выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.

"РЛС "Небо-М" является очень сложным объектом для поражения, работающим в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов. По имеющейся информации, у противника осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается более чем в 100 миллионов долларов США" , – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор" для использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG.