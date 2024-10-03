У Сумах частково зникло світло
У Сумах зранку 3 жовтня фіксуються проблеми зі світлом. Причини перебоїв встановлюються, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення голови Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка у Telegram.
Як повідомляють у мережі, у деяких районах міста Суми зникло світло.
"Щодо зникнення електроенергії - причину зʼясовуємо", - зазначив Дрозденко.
Як повідомляло "Укренерго", сьогодні в Україні не планують обмежувати споживання електроенергії, тобто графіків відключення не прогнозується. При цьому українців закликають заощадливо користуватися електроенергією, особливо у пікові години.
Нагадаємо, сьогодні зранку у Сумах зафіксували значне погіршення якості повітря. У місті спостерігається значна задимленість.
Як пояснила місцева влада, дим у Сумах через ворожі обстріли і загоряння сухої трави.
Варто додати, що у Києві зранку 3 жовтня також фіксують погіршення якості повітря. Причина цього - пожежі в екосистемах. Жителів столиці закликають за можливості не виходити на вулицю.