У Сумах частково зникло світло

У Сумах зранку 3 жовтня фіксуються проблеми зі світлом. Причини перебоїв встановлюються, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення голови Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка у Telegram.

Як повідомляють у мережі, у деяких районах міста Суми зникло світло.

"Щодо зникнення електроенергії - причину зʼясовуємо" , - зазначив Дрозденко.

Як повідомляло "Укренерго", сьогодні в Україні не планують обмежувати споживання електроенергії, тобто графіків відключення не прогнозується. При цьому українців закликають заощадливо користуватися електроенергією, особливо у пікові години.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Сумах зафіксували значне погіршення якості повітря. У місті спостерігається значна задимленість.

Як пояснила місцева влада, дим у Сумах через ворожі обстріли і загоряння сухої трави.

Варто додати, що у Києві зранку 3 жовтня також фіксують погіршення якості повітря. Причина цього - пожежі в екосистемах. Жителів столиці закликають за можливості не виходити на вулицю.