В Сумах частично пропал свет

В Сумах утром 3 октября фиксируются проблемы со светом. Причины перебоев устанавливаются, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение главы Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко в Telegram.

Как сообщают в сети, в некоторых районах Сумы исчез свет.

"Об исчезновении электроэнергии - причину выясняем" , - отметил Дрозденко.

Как сообщало "Укрэнерго", сегодня в Украине не планируют ограничивать потребление электроэнергии, то есть графики отключения не прогнозируются. При этом украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией, особенно в пиковые часы.

Напомним, сегодня утром в Сумах было зафиксировано значительное ухудшение качества воздуха. В городе наблюдается значительная задымленность.

Как пояснили местные власти, дым в Сумах из-за вражеских обстрелов и возгорания сухой травы.

Следует добавить, что в Киеве утром 3 октября также фиксируют ухудшение качества воздуха. Причина этого - пожары в экосистемах. Жителей столицы призывают по возможности не выходить на улицу.