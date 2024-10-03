Ексдержсекретар США назвав "дурними" обмеження на використання західної зброї Україною

Колишній директор ЦРУ Майк Помпео, який був державним секретарем в адміністрації Дональда Трампа, висловився гостро проти обмежень, якими США та інші союзники обумовлюють використання Україною так званої далекобійний західної зброї, повідомляє Голос Америки.

Майк Помпео говорив про питання міжнародної безпеки і зокрема про підтримку України на зустрічі 2 жовтня в аналітичному центрі в Лондоні.

"Політика накладених обмежень, стала шкідливою… Нездатність вражати військові цілі на іншому боці умовної смуги мені видається військово нерозумною і стратегічно дурною (militarily silly and strategically stupid)" , - сказав колишній державний секретар.

Помпео відкинув припущення, що застосування Україною далекобійної зброї було б ескалацією війни, заявивши, що це "не створило б додаткових ризиків”.

Дискусія щодо обмежень відбувається на тлі заяв українського президента Володимира Зеленського, що можливість вражати цілі на території Росії допомогла б Україні краще захищатися від російської агресії.

Адміністрація президента Джо Байдена погодилася, що американська зброя може застосовуватися вздовж кордону, щоб українці могли вражати місця, звідки росіяни влаштовують атаки на Україну.

Українські джерела згодом натякали, що удари по російському боку кордону допомогли цього літа відбити наступ Росії на Харків і, можливо, запобігли іншим російським наступальним операціям на північному сході України.

Але представники Білого дому досі казали, що українці можуть бити по цілях в Росії українською зброєю, а робити це американською, зокрема ракетами, посадовці називали непотрібним і таким, що загрожує ескалацією війни.