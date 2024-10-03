Экс-госсекретарь США назвал "глупыми" ограничения на использование западного оружия Украиной

Бывший директор ЦРУ Майк Помпео, бывший государственный секретарь в администрации Дональда Трампа, высказался остро против ограничений, которыми США и другие союзники обусловливают использование Украиной так называемого дальнобойного западного оружия, сообщает Голос Америки.

Майк Помпео говорил о вопросах международной безопасности и, в частности, о поддержке Украины на встрече 2 октября в аналитическом центре в Лондоне.

"Политика наложенных ограничений стала вредной… Неспособность поражать военные цели на другой стороне условной полосы мне кажется военно неразумной и стратегически глупой (militarily silly and strategically stupid)" , - сказал бывший государственный секретарь.

Помпео отверг предположение, что применение Украиной дальнобойного оружия было бы эскалацией войны, заявив, что это "не создало бы дополнительных рисков".

Дискуссия об ограничениях проходит на фоне заявлений украинского президента Владимира Зеленского, что возможность поражать цели на территории России помогла бы Украине лучше защищаться от российской агрессии.

Администрация президента Джо Байдена согласилась, что американское оружие может применяться вдоль границы, чтобы украинцы могли поражать места, откуда россияне устраивают атаки на Украину.

Украинские источники впоследствии намекали, что удары по российской стороне границы помогли этим летом отразить наступление России на Харьков и, возможно, предотвратили другие российские наступательные операции на северо-востоке Украины.

Но представители Белого дома до сих пор говорили, что украинцы могут бить по целям в России украинским оружием, а делать это американским, в частности ракетами, чиновники называли ненужным и угрожающим эскалацией войны.