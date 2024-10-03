У Секторі Гази заявили про 70 загиблих унаслідок обстрілів з боку Ізраїлю

Палестинська влада повідомила про понад 70 загиблих унаслідок учорашніх ізраїльських атак у Смузі Гази. Про це пише The Guardian з посиланням на місцеву владу і медіа, повідомляє Лівий берег.

Підконтрольне ХАМАС МОЗ заявило про 51 загиблого та 82 поранених унаслідок ізраїльського удару по Хан Юнісу вранці середи. Серед них – не менше 12 дітей, зокрема малюк, якому менше двох років.

Ще десять людей убиті в Нусейраті та притулку для переміщених людей аль-Буреїі в центральній частині Смуги Газа.

У місті Газа внаслідок ударів по школі і дитячому будинку, що слугували притулком для біженців, загинули дев'ятеро людей. Ще троє убиті під час рейду на місто Хузаа. Також дитина і двоє дорослих загинули на південному заході Смуги Гази, у Тель-Аль-Хава.

Перевірити незалежно ці дані можливості немає.