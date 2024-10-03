В Секторе Газы заявили о 70 погибших в результате обстрелов со стороны Израиля

Палестинские власти сообщили о более чем 70 погибших в результате вчерашних израильских атак в Смуге Газы. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на местные власти и медиа, сообщает Левый берег.

Подконтрольный ХАМАС Минздрав заявил о 51 погибшем и 82 раненых в результате израильского удара по Хан Юнису утром среды. Среди них – не менее 12 детей, в том числе малыш, которому меньше двух лет.

Еще десять человек убиты в Нусейрате и приюте для перемещенных людей аль-Буреи в центральной части Полосы Газа.

В городе Газа в результате ударов по школе и детскому дому, которые служили убежищем для беженцев, погибли девять человек. Еще трое убиты во время рейда на Хузаа. Также ребенок и двое взрослых погибли на юго-западе Полосы Газы, в Тель-Аль-Хаве.

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