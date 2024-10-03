Очільник розвідки Естонії: Путін не переживе поразку РФ у війні

Керівник Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін переконаний, що Володимир Путін не переживе поразку Росії у її загарбницькій війні проти України. Про це він розповів у програмі DW Conflict Zone, повідомляє Європейська правда.

Глава естонської розвідки зазначив, що Росія може розв'язати глобальний збройний конфлікт, якщо Путін зрозуміє, що він "зможе вийти неушкодженим із подібної ситуації", такої як повномасштабна агресія проти України.

У цьому контексті Розін вважає, що для визначення часу початку можливого потенційного воєнного конфлікту Росії з Заходом необхідно враховувати цілу низку факторів.

"Перше велике питання – чим закінчиться конфлікт в Україні? І від цього залежатиме подальший шлях Росії, яка є агресором у цьому випадку.

Якщо після українсько-російської війни складеться ситуація, за якої Росія, припустімо, вийде з неї переможцем, дуже впевненою в собі державою, то всі розрахунки вона робитиме, виходячи з цієї нової ситуації" , – упевнений начальник естонської розвідки.

Тому Захід, вважає Розін, має бути зацікавлений у тому, щоб Росія вийшла з війни проти України ослабленою державою, владі якої треба буде розв'язувати внутрішні проблеми, з якими вона, імовірно, зіштовхнеться в разі поразки у військовому конфлікті.

"Я думаю, що Путін не переживе поразки Росії" , – підкреслив Розін.

Другий визначальний фактор, вважає він – те, скільки часу знадобиться росіянам на відновлення або створення нових збройних сил.

Проте, упевнений він, Росія не зможе відновити сьогоднішній рівень втрат у живій силі та техніці протягом найближчих років.

Розін також не вважає можливим довгострокове завершення війни в Україні у випадку, якщо буде досягнуто замороження конфлікту.