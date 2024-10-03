Глава разведки Эстонии: Путин не переживет поражение РФ в войне

Руководитель Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин убежден, что Владимир Путин не переживет поражение России в ее захватнической войне против Украины. Об этом он рассказал в программе DW Conflict Zone, сообщает Европейская правда.

Глава эстонской разведки отметил, что Россия может развязать глобальный вооруженный конфликт, если Путин поймет, что он "сможет выйти невредимым из подобной ситуации", такой как полномасштабная агрессия против Украины.

В этом контексте Розин считает, что для определения времени начала возможного потенциального военного конфликта России с Западом необходимо учитывать целый ряд факторов.

"Первый большой вопрос – чем закончится конфликт в Украине? И от этого будет зависеть дальнейший путь России, которая является агрессором в этом случае.

Если после украинско-российской войны сложится ситуация, при которой Россия, допустим, выйдет из нее победителем, очень уверенным в себе государством, то все расчеты она будет делать, исходя из этой новой ситуации" , – уверен начальник эстонской разведки.

Поэтому Запад, считает Розин, должен быть заинтересован в том, чтобы Россия вышла из войны против Украины ослабленным государством, и властям надо будет решать внутренние проблемы, с которыми она, вероятно, столкнется в случае поражения в военном конфликте.

"Я думаю, что Путин не переживет поражения России" , – подчеркнул Розин.

Второй определяющий фактор, считает он – то, сколько времени понадобится россиянам на восстановление или создание новых вооруженных сил.

Однако, уверен он, Россия не сможет восстановить сегодняшний уровень потерь в живой силе и технике в течение ближайших лет.

Розин также не считает возможным долгосрочное завершение войны в Украине в случае, если будет достигнуто замораживание конфликта.