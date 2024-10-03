У низці областей оголошено тривогу, на Київщині працює ППО (Оновлено)
Влада України оголосила повітряну тривогу у низці областей – зафіксували швидкісна ціль на Сумщині в напрямку Чернігівщини та Київщини, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
"Швидкісна ціль на Сумщині в напрямку Чернігівщини та Київщини. Перебувайте в укриттях!"
Через 8 хвилин тривогу у столиці скасували. Небезпека для інших регіонів зберігається.
Близько 13:00 Київська ОВА повідомила про те, що зафіксовано рух ворожих БпЛА і що в області працюють сили ППО.
Раніше тривогу оголошували через загрозу застосування балістичного озброєння.
Повітряні сили закликають мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і іти в укриття.