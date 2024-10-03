В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога (Обновлено)

Власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей – зафиксировали скоростную цель на Сумщине в направлении Черниговщины и Киевщины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Скоростная цель на Сумщине в направлении Черниговщины и Киевщины. Находитесь в укрытиях!"

Через 8 минут тревогу в столице отменили. Опасность для других регионов сохраняется.

Около 13:00 Киевская ОВА сообщила о том, что зафиксировано движение вражеских БпЛА и что в области работают силы ПВО.

Ранее тревогу объявляли из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Воздушные силы призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие.