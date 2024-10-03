У Мінекономіки назвали головні чинники зростання цін

У серпні 2024 року споживчі ціни зросли на 0,6% за місяць. В річному обчисленні (серпень 2024 року порівняно з серпнем 2023 року) інфляція прискорилася до 7,5% з 5,4% місяцем раніше﻿. Про це йдеться в моніторингу основних подій в економіці України від Мінекономіки, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в огляді, відсутність літньої дефляції цьогоріч загалом та в серпні зокрема зумовлена збігом у часі кількох потужних інфляційних чинників:

високого тиску на ціни виробників попереднього суттєвого подорожчання електроенергії, а також необхідність закупівлі або використання альтернативних джерел постачання електроенергії (наразі весь тиск з боку всіх "енергетичних" чинників пролонгується в часі);

відсутність надлишку сільгосппродукції на ринку, зокрема й через складні погодні умови;

значний дефіцит кадрів;

високий рівень небезпеки та невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій.

Водночас за даними Мінекономіки антиінфляційний компенсаційний вплив чинили:

мораторій на підвищення тарифів на деякі комунальні послуги;

монетарна політика НБУ, що спрямована на забезпечення контролю за ситуацією на валютному ринку, а також збереження жорстких монетарних умов (позначилося передусім на непродовольчому ринку, де ціни переважно знижувалися);

дефляційні тенденції на світовому ринку палива (за даними Світового банку за серпень нафта марки Brent подешевшала на 5,2%), що попри очікуване підвищення акцизів сприяло відносній стабілізації цін на пальне

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання споживчих цін в Україні до кінця 2024 року до 8,5%. Наступного року інфляція уповільниться.

Водночас Мінекономіки покращило прогноз щодо інфляції на 2024 рік грудень до грудня до 7,9% з 9,7%.