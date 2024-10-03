У ЗСУ розповіли подробиці відходу з Вугледара

Евакуація поранених військових з Вугледару була складною, але відхід з міста дозволив мінімізувати втрати. Про це розповів пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка, повідомляє Радіо Свобода.

"Поранених евакуювали, і дуже складні умови були, тому що ворог з флангів тиснув і це дуже ускладнювало логістику. Передусім це вивезти наших військовослужбовців з Вугледару, з позицій, які були праворуч і ліворуч від нього. Але поранених вивозили. Звісно, це війна. Без втрат не може бути. Але за рахунок того, що відійшли на інший рубіж, зайняли його, то ми їх мінімізували, наскільки це можливо. Бо далі місто тримати вже було б критично для наших підрозділів важко, і ми б понесли більше втрат" , – каже Приліпка.

На запитання, про те, як ухвалювали рішення про відхід з Вугледара, пресофіцер каже, що все відбувається за наказом, але і залежно від обставин. Також він прокоментував критику щодо вчасності відданих наказів та ухвалених рішень про відхід з міста.

"Ми у війську знаходимось, а у війську все робиться за наказом, за командою. Відповідно по ієрархії. А з вищого командування, вже вони знають обстановку, діють. І тоді вже командир бригади приймає рішення. І там вже залежить від обстановки на полі бою, який підрозділ виходить, яким чином якими шляхами. Все визначається. Це ж зрозуміло, що ворог не буде чекати, доки ми знайдемо оптимальні шляхи відходу. Він постійно наносить удари, контролює, логістику ускладнює, тому приймається рішення вже на полі бою, грубо кажучи…

Дуже легко коментувати і звинувачувати командування у прийнятті певних рішень, не перебуваючи на командному пункті і не володіючи тією ситуацією і тією інформацією, яка є у командира бригади" , – сказав Арсеній Приліпка.

Нагадаємо, 2 жовтня в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" підтвердили виведення українських підрозділів з Вугледара "з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій".

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